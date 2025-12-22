Община Смолян организира посрещане на Нова година с концерт на Влади Ампов – Графа и местни изпълнители, съобщиха от общинската администрация. Събитието ще се състои на Амфитеатъра на Новия център.

Посрещането на Новата 2026 година е отбелязано в културния календар на Община Смолян като „Новогодишен рок енд фолк фестивал“. В него, освен Графа, ще вземат участие местни фолклорни изпълнители и рок състав.

Читалищата в селата Широка лъка, Арда и Могилица също са организирали народно веселие по случай новата година.

Във връзка с тържественото посрещане на Нова година кметът Николай Мелемов издаде заповед за осигуряване на допълнителен градски транспорт в града, който да работи до 3:00 часа сутринта.