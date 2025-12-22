ХИНА: Празничната потребителска кошница в Хърватия е с около 15 процента по-скъпа от миналата година, съобщават синдикати

Традиционната празнична потребителска кошница в Хърватия е с 15–16 процента по-скъпа в сравнение с миналата година, съобщават Независимите хърватски синдикати, като предупреждават, че високите цени означават, че част от гражданите вече няmа да могат да си позволят някои от традиционните празнични ястия, предаде хърватската агенция ХИНА.

По данни на синдикатите цената на традиционната празнична потребителска кошница се е повишила с 15,93 процента на годишна база. Кошницата от среден клас е поскъпнала с 15,92 процента, а цената на кошницата с намалени и ограничени по цена продукти, е нараснала с 15,26 процента.

Представяйки данните на фермерския пазар „Долац“ в Загреб, икономическият съветник на Независимите хърватски синдикати Изабела-Делфа Мишич заяви, че т. нар. „традиционна кошница“ сега струва 626,74 евро, което е с 86,16 евро повече спрямо 2024 г. Кошницата от среден клас струва 253,03 евро, което е с 34,75 евро повече, а кошницата с намалени продукти е поскъпнала с 18,60 евро до 140,53 евро.

Мишич подчерта, че кошницата, за която се отнасят предоставените данни, покрива няколко хранения от Бъдни вечер до Нова година и в нея не са включени подаръци, украса, коледни елхи или новогодишни пътувания. Тя също така предупреди, че поради високите цени някои домакинства ще заменят традиционни храни с по-евтини алтернативи, посочвайки пато пример закупуването на свински бут или салам вместо прошуто, кулен или шунка.

Мишич също така отбеляза, че много граждани отлагат купуването на коледни подаръци, тъй като голяма част от разполагаемия им доход отива за храна, като описа ситуацията като „скрита бедност“. Коментирайки обявените увеличения на цените с около 5 процента в магазините, тя заяви, че поскъпванията са неоправдани, освен ако не са свързани с по-качествени продукти или покачване на доходите.

В същото време президентът на Независимите хърватски синдикати Дражен Йович заяви, че официалната инфлация в Хърватия тази година е била между 3,8 и 4,3 процента, но покачващите се цени на храните остават сериозен проблем, като добави, че гражданите с право усещат, че цените се променят ежедневно.

(Тази информация се разпространява от БТА по договор с хърватската агенция ХИНА)