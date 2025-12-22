Мениджърът на Арсенал Микел Артета потвърди, че може да пусне Габриел Жезус като титуляр срещу Кристъл Палас

Мениджърът на Арсенал Микел Артета намекна, че е готов да пусне Габриел Жезус като титуляр за първи път от 345 дни насам в четвъртфиналния сблъсък срещу Кристъл Палас от турнира за Купата на лигата в Англия, пише агенция DPA.

Арсенал ще се изправи срещу отбора на Оливер Гласнер на стадион „Емирейтс“ във вторник в състезание, за което Артета се надява да сложи край на близо шестгодишното му очакване на трофей. Жезус отбеляза хеттрик при победата на лондончани на осминафиналите срещу Кристъл Палас миналия сезон, преди да отпаднат от Нюкасъл на полуфиналите.

По-късно бразилският национал прекара 11 месеца извън игра, тъй като скъса предната кръстна връзка на лявото си коляно. Но след три участия като резерва при победите на Арсенал срещу Брюж, Уулвърхямптън и Евертън, Габриел Жезус може да бъде излезе като титуляр срещу Палас, като Артета планира промени в състава, който ще избере на фона на предстоящите шест мача за 20 дни.

Челси очаква Арсенал на осминафиналите в турнира, ако „артилеристите“ успеят да победят Кристъл Палас.

„Да, той е готов да започне като титуляр и това си личи“, заяви Артета по повод бившия нападател на Манчестър Сити на пресконференцията преди двубоя.

„Можете да видите колко много го иска, така че скоро ще получи шанс. Когато се присъедини към нас, той вдигна вярата, духа и енергията на отбора и внесе нещо много различно от това, което вече имахме. Беше много впечатляващ. След това получи някои много тежки контузии и това не му позволи да постигне постоянството, от което се нуждаем при един много важен футболист“, добави испанският специалист.

Габриел Жезус може да заеме мястото на Виктор Гьокереш, който, въпреки че вкара от дузпа при победата на Арсенал с 1:0 над Евертън в събота, няма попадение от игра в последните си шест мача. В халфовата линия Деклан Райс продължава да впечатлява и беше приветстван от експерта Уейн Рууни като бъдещ наследник на Хари Кейн като капитан на английския национален тим.

При поредното забележително представяне на Райс срещу Евертън, говорейки в предаването „Шоуто на Уейн Рууни“ по ВВС, бившият капитан на Англия коментира: „Трябва да кажа, че Деклан Райс е невероятен и беше удоволствие да го гледам. Очевидно Хари Кейн е капитанът, но Деклан е бъдещият капитан.“