Коледари от основните училища в Монтана посетиха различни институции в града и представиха автентични обредни песни и наричания

На снимката: кметът на Монтана Златко Живков (вдясно).Снимка: кореспондент на БТА в Монтана Милена Островска (ПК)
Монтана,  
22.12.2025 15:10
Коледари от І ОУ „Свети Кирил и Методий“, ІІІ ОУ „Д-р Петър Берон“, ІV ОУ „Иван Вазов“ в Монтана посетиха различни институции в града и представиха автентични обредни песни и наричания.

Учениците, облечени в традиционни народни носии, гостуваха на Община Монтана и кмета Златко Живков. Традиционни песни и наричания за живот и здраве, мир и благополучие озвучиха сградата на Общината преди Рождество Христово. По традиция стопанинът окичи гегите на коледарите с гевреци и лакомства. От своя страна те му подариха ръчно изработени сурвачки и коледна украса.

Коледният дух оживя и в Регионална библиотека „Гео Милев“, където също гостуваха коледарите от IV ОУ „Иван Вазов“. Екипът на библиотеката ги посрещна с радост и благодарност, като ги зарадва с плодове и сладки лакомства, а децата подариха на библиотеката ръчно изработена сурвачка.

