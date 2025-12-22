Благотворителен коледен базар в Главиница събира средства в подкрепа на местни деца

Благотворителен коледен базар организира силистренската община Главиница. Той е разположен във фоайето на сградата на администрацията, а събраните средства ще бъдат предоставени на общинския фонд "Да помогнем на нашите деца“, съобщиха за БТА организаторите.

Посетителите имат възможност да закупят рисунки, ръчно изработени коледни играчки и сувенири. Те са дело на децата от местните училища, както и на ползвателите на различни социални услуги в общината. Чрез участието си те не само допринасят за благотворителната кауза, но и развиват своите творчески умения.

Фондът „Да помогнем на нашите деца“ бе създаден в края на 2023 г. Дейността му се осъществява от седемчленна комисия, в която влизат служител на общината, общински съветници, представители на местни училища, детски градини и социални институции. Целта е чрез еднократни или редовни месечни дарения да бъдат събрани средства, които да осигурят равен достъп до образование и частично или цялостно да покрият разходите за лечение на децата със здравословни проблеми.

През април т.г. местният общински съвет реши сумата от седем хиляди лева от бюджета на администрацията ежегодно да бъде предоставяна на фонда. Изготвен е правилник за дейността му и е съставена комисия, която да разглежда постъпилите молби за подпомагане.