Прокуратурата протестира решението на Софийския районен съд да пусне под парична гаранция директора 138-о СУЗИЕ Александър Ефтимов

Прокурор при Софийската районна прокуратура внесе протест в Софийския градски съд срещу наложената от Софийския районен съд (СРС) мярка за неотклонение спрямо директора на столичното 138-о средно училище за западни и източни езици (СУЗИЕ) „Проф. Васил Златарски“ Александър Евтимов.

Той е обвинен за незаконно поставяне на записващи устройства в тоалетните на училището, както и за създаване на порнографско съдържание с непълнолетни.

БТА припомня, че на 19 декември СРС пусна под парична гаранция от пет хиляди лв. Евтимов. Съдът прие, че е налице обосновано предположение за престъплението за държане на устройства за негласно събиране на информация, но не и за другото обвинение, което е за съставяне и изготвяне на порнографски материали, каза пред медиите след заседанието адвокатът на обвиняемия Константин Костадинов. По думите му няма опасност клиентът му да се укрие.