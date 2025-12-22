Камелия Хатиб ще бъде новият директор на Драматично-куклен театър "Иван Радоев" – Плевен. Това се съобщава на официалния сайт на Министерството на културата.

В резултатите от проведения конкурс за директор на плевенския театър е записано, че с оглед на получения брой точки комисията класира като успешно издържал конкурса Камелия Хатиб.

Кандидатът Борис Панкин не е набрал необходимия минимум брой точки, поради което не се класира.

Камелия Хатиб е част от трупата на ДКТ "Иван Радоев". Тя участва в спектаклите: "Нацията на влюбените" от М. Дурненков, с режисьор Мартин Ейхе; "Елате ни вижте" от Кирил Топалов, режисиран от Владлен Александров; "Есенна соната" от Ингмар Бергман на режисьора Детелина Станева.