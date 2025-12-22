ТАСР: Словакия очаква да получи и последните изтребители Ф-16 след края на обучението на своите пилоти в САЩ

Словакия очаква да получи и последните изтребители Ф-16 след приключването на обучението на своите пилоти в САЩ. Възможно един от самолетите да пристигне още догодина. Що се отнася до сроковете за доставката на първите батареи от системата за противовъздушна отбрана "Барак", Министерството на отбраната ще ги определи през първото тримесечие на новата година. Това заяви министърът на отбраната Роберт Калиняк, цитиран от словашката агенция ТАСР.

"Паралелно с това трябва да подготвим цялата необходима инфраструктура за разполагането на новите батареи. Налага се да изградим от нулата цялата бригада за противовъздушна отбрана – над 91 обекта, които трябва да бъдат построени и въведени в експлоатация, като сред тях са складове за боеприпаси", посочи Калиняк.

Министърът допълни, че в рамките на поръчката за камиони "Татра" ще бъде възможно закупуването на различни модификации – цистерни за превоз на питейна вода и гориво, противопожарни камиони, както и такива за изграждане на понтонни мостове и автомобилни мостове. Той подчерта, че министерството не възнамерява да купува повече техника от предварително обявеното, но договорът включва допълнителни опции, които могат да бъдат използвани и от бъдещи ръководства на ведомството.

По думите на Калиняк, доставките на между 200 и 250 превозни средства годишно биха осигурили поетапно и устойчиво обновяване на парка на Министерството и въоръжените сили. "По този начин в рамките на 15 години техниката ще се подменя редовно така, че нито една машина да не е по-стара от 20 години – срок, който приблизително съвпада с изтичането на експлоатационния живот на сегашната техника", обясни той.

Министърът отхвърли и критиките на опозицията, че решенията за обществените поръчки са лишени от ясна стратегия. Всички покупки на техника, подчерта Калиняк, са заложени в концепцията за развитие на въоръжените сили, приета от предишното ръководство на Министерството на отбраната.

"Има одобрена концепция – защо да създаваме нова? Тя е изготвена въз основа на нуждите на армията. Това не е мое лично хрумване. Концепцията отговаря на целите за развитие на силите, утвърдени от НАТО", добави той.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ТАСР)