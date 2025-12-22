Подробно търсене

Приключи процедурата за избор на изпълнител по два проекта от Коридор VIII, съобщават от НКЖИ

Мартин Леков
Приключи процедурата за избор на изпълнител по два проекта от Коридор VIII, съобщават от НКЖИ
Приключи процедурата за избор на изпълнител по два проекта от Коридор VIII, съобщават от НКЖИ
Изображение: НКЖИ
София,  
22.12.2025 15:00
 (БТА)

Приключиха процедурите за избор на изпълнител на проектите за модернизация на жп участъка София - Перник - Радомир и Гюешево - граница с Република Северна Македония, съобщават от Национална компания „Железопътна инфраструктура“. И двата проекта са част от Коридор VIII, а реализацията им е важна стъпка към обновяване на железопътната мрежа и подобряване на регионалната свързаност между Черно и Адриатическо море, пише в съобщението.

За изпълнител на проекта „Модернизация на железопътната линия София - Перник - Радомир, жп участък Перник - Радомир“ на първо място е класиран участникът ДЗЗД „ИСПА“ с договорна цена 421,28 млн. лв. без ДДС. Инвестицията предвижда модернизация на участъка Перник - Радомир, изграждане на двойна жп линия за скорости до 160 км/ч, обновяване на коловозното развитие в гарите и пълно премахване на пресичанията на едно ниво с пътния и пешеходния трафик. Срокът за изпълнение е до средата на 2029 г. 

По проекта за модернизация на железопътния участък Гюешево - граница с Република Северна Македония на първо място е класирано дружеството ДЗЗД „ГЮЕШЕВО 2025“ с договорна цена 97,97 млн. лева без ДДС. Обхватът включва проектиране и строителство на липсващите 2,4 км жп линия до границата с югозападната ни съседка и реконструкция на коловозно развитие и приемно здание на гара Гюешево. Срокът за завършване на проекта е до края на 2028 година, се посочва в съобщението.

В началото на ноември вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията на Гроздан Караджов и вицепремиерът и министър на транспорта на Република Северна Македония Александър Николоски подписаха на жп гарата в с. Гюешево споразумение за подготовката, изграждането и експлоатацията на трансграничен железопътен тунел между двете държави, припомня БТА.

В средата на декември парламентарната Комисия по външна политика подкрепи единодушно ратификацията на споразумението. Трансграничният тунел е ключов елемент от транспортния коридор „Западни Балкани - Източно Средиземноморие" и стратегическия Коридор VIII. Неговата реализация ще осигури липсващата железопътна свързаност между България и Република Северна Македония и ще подобри транспортния достъп между Черно море и Адриатика.

/ИЦ/

Свързани новини

18.12.2025 15:27

До 2028 г. трансграничният железопътен тунел между България и РСМ трябва да бъде готов, заяви Гроздан Караджов

До 2028 г. трансграничният железопътен тунел между България и Република Северна Македония трябва да бъде готов, заяви пред журналисти вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията в оставка Гроздан Караджов. Той участва в заседанието на комисията по външна политика, на което единодушно беше подкрепена ратификацията на Споразумението между правителствата двете страни за подготовката, изграждането и експлоатацията на трансграничен железопътен тунел, подписано на 6 ноември 2025 г. в с. Гюешево. „За“ гласуваха 14 депутати.
18.12.2025 15:03

Комисията по външна политика подкрепи ратификацията на споразумение между България и Република Северна Македония за изграждането трансграничен железопътен тунел

Комисията по външна политика подкрепи единодушно ратификацията на Споразумението между правителствата на България и на Република Северна Македония за подготовката, изграждането и експлоатацията на трансграничен железопътен тунел, подписано на 6 ноември 2025 г. в с. Гюешево. „За“ гласуваха 14 депутати. Вносител е Министерският съвет.
06.11.2025 16:46

Вицепремиерът Гроздан Караджов каза, че инвестицията в Коридор №8 ще бъде над 1,2 милиарда евро

Инвестицията в Коридор №8 ще е над 1,2 милиарда евро, каза вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов на пресконференция. Караджов и колегата му от Република Северна Македония Александър Николоски подписаха днес на жп

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:30 на 24.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация