Приключи процедурата за избор на изпълнител по два проекта от Коридор VIII, съобщават от НКЖИ

Приключиха процедурите за избор на изпълнител на проектите за модернизация на жп участъка София - Перник - Радомир и Гюешево - граница с Република Северна Македония, съобщават от Национална компания „Железопътна инфраструктура“. И двата проекта са част от Коридор VIII, а реализацията им е важна стъпка към обновяване на железопътната мрежа и подобряване на регионалната свързаност между Черно и Адриатическо море, пише в съобщението.

За изпълнител на проекта „Модернизация на железопътната линия София - Перник - Радомир, жп участък Перник - Радомир“ на първо място е класиран участникът ДЗЗД „ИСПА“ с договорна цена 421,28 млн. лв. без ДДС. Инвестицията предвижда модернизация на участъка Перник - Радомир, изграждане на двойна жп линия за скорости до 160 км/ч, обновяване на коловозното развитие в гарите и пълно премахване на пресичанията на едно ниво с пътния и пешеходния трафик. Срокът за изпълнение е до средата на 2029 г.

По проекта за модернизация на железопътния участък Гюешево - граница с Република Северна Македония на първо място е класирано дружеството ДЗЗД „ГЮЕШЕВО 2025“ с договорна цена 97,97 млн. лева без ДДС. Обхватът включва проектиране и строителство на липсващите 2,4 км жп линия до границата с югозападната ни съседка и реконструкция на коловозно развитие и приемно здание на гара Гюешево. Срокът за завършване на проекта е до края на 2028 година, се посочва в съобщението.

В началото на ноември вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията на Гроздан Караджов и вицепремиерът и министър на транспорта на Република Северна Македония Александър Николоски подписаха на жп гарата в с. Гюешево споразумение за подготовката, изграждането и експлоатацията на трансграничен железопътен тунел между двете държави, припомня БТА.

В средата на декември парламентарната Комисия по външна политика подкрепи единодушно ратификацията на споразумението. Трансграничният тунел е ключов елемент от транспортния коридор „Западни Балкани - Източно Средиземноморие" и стратегическия Коридор VIII. Неговата реализация ще осигури липсващата железопътна свързаност между България и Република Северна Македония и ще подобри транспортния достъп между Черно море и Адриатика.