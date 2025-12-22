В Бюрото по труда в Шумен са обявени свободни работни места за лекари, одитори, шофьори на тежкотоварни автомобили, електромеханици, ресурсен учител, логопед, рехабилитатор, деловодител, психолог-културтерапевт, фелдшер, каза за БТА Нелина Йовчева, главен експерт в Дирекция "Бюро по труда" (ДБТ) – Шумен.

По думите на Йовчева към 22 декември се търсят: един ресурсен учител с висше образование и специалност "Педагогика"; логопед с висше образование и специалност "Логопедия", един рехабилитатор с висше образование и специалност "Рехабилитация" или "Кинезитерапия", стажант одитор с висше образование и специалност "Икономика" или "Финанси", ръководител на отдел "Вътрешен одит", също с висше образование и специалност "Икономика" или "Финанси".

В Бюро по труда в Шумен е обявено свободно място за деловодител. Желаещите да кандидатстват за позицията трябва да имат средно или висше образование. Търси се психолог-културтерапевт с висше образование и специалност "Психология", добави гл. експерт Йовчева.

В ДБТ – Шумен са обявени свободни работни места за един фелдшер и четирима лекари с висше образование и специалност "Медицина". За специалисти са обявени 10 работни места за електромеханици и 22 работни места за шофьори на тежкотоварни автомобила, каза Йовчева.

По думите ѝ във филиалите на ДБТ – Шумен в Хитрино и Венец няма обявени свободни работни места за специалисти с висше образование, като според нея нови работни места навярно ще бъдат разкрити след 1 януари 2026 г.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители.

"Избирам България" е финансирана от Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента. По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА в края юли заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката "Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 000 жители.