Подробно търсене

Токът за бизнеса утре поевтинява с 10 процента, сочат данните на БНЕБ

Камелия Цветанова
Токът за бизнеса утре поевтинява с 10 процента, сочат данните на БНЕБ
Токът за бизнеса утре поевтинява с 10 процента, сочат данните на БНЕБ
Снимка: Христо Касабов/БТА, архив
София,  
22.12.2025 15:17
 (БТА)
Етикети

При средна цена от 233,13 лева (без ДДС) за мегаватчас e търгувана днес електроенергията на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) в пазарен сегмент "Ден напред", сочат данните след затварянето на борсата. Сделките са на база утрешен ден на доставка - 23 декември. 

Енергийната борса затвори вчера при средна цена от 259,51 лв. за мегаватчас. Това означава, че електроенергията за българския бизнес утре ще бъде по-евтина с 10,17 процента в сравнение с цената за днешния ден.

Средната цена на пиковата енергия (09:00-20:00 часа) за утре е 269,71 лв. за мегаватчас, докато извънпиковата енергия (01:00-08:00 ч.; 21:00-24:00 ч.) е изтъргувана при средно 196,55 лв. за мегаватчас.

Данните от БНЕБ показват, че са продадени общо 75 887,70 мегаватчаса електроенергия.

В пазарния сегмент "В рамките на деня" среднопретеглената цена на БНЕБ за 60-минутните продукти към момента е 280,68 лв. (без ДДС) за мегаватчас.

За 15-минутните продукти среднопретеглената дневна цена към този час е 272,80 лв. (без ДДС) за мегаватчас.

/ИЦ/

Свързани новини

19.12.2025 14:52

Токът за бизнеса утре поевтинява с 15 процента, сочат данните на БНЕБ

При средна цена от 215,63 лева (без ДДС) за мегаватчас e търгувана днес електроенергията на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) в пазарен сегмент "Ден напред", сочат данните след затварянето на борсата. Сделките са на база утрешен ден на
18.12.2025 16:50

Бизнесът ще плаща утре с 18 на сто по-евтин ток в сравнение с днес, сочат данните на БНЕБ

При средна цена от 254,88 лева (без ДДС) за мегаватчас e търгувана днес електроенергията на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) в пазарен сегмент "Ден напред", сочат данните след затварянето на борсата. Сделките са на база утрешен ден на
17.12.2025 14:41

Токът за бизнеса утре поскъпва с 22 на сто в сравнение с днес, сочат данните на БНЕБ

При средна цена от 310,47 лева (без ДДС) за мегаватчас e търгувана днес електроенергията на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) в пазарен сегмент "Ден напред", сочат данните след затварянето на борсата. Сделките са на база утрешен ден на
16.12.2025 14:30

Бизнесът ще плаща утре с над 6 на сто по-евтин ток в сравнение с днес, сочат данните на БНЕБ

При средна цена от 254,51 лева (без ДДС) за мегаватчас e търгувана днес електроенергията на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) в пазарен сегмент "Ден напред", сочат данните след затварянето на борсата. Сделките са на база утрешен ден на
15.12.2025 16:24

Токът за бизнеса утре поскъпва с 5 на сто, сочат данните на БНЕБ

При средна цена от 273,02 лева (без ДДС) за мегаватчас e търгувана днес електроенергията на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) в пазарен сегмент „Ден напред“, сочат данните след затварянето на борсата. Сделките са на база утрешен ден на

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:27 на 22.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация