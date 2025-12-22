„Лайънс клуб” - Търговище организира две традиционни благотворителни инициативи. В навечерието на светлите коледни празници екипът отправя призив към жителите и гостите на града да се включат в акциите, които години наред носят реална подкрепа на хора в нужда от Търговище и общината, съобщи за БТА президентът на „Лайънс клуб" - Търговище Цветелина Василева.

Традиционният благотворителен базар е част от коледните къщички на площад „Независимост” в областния град. Екипът от рано е подредил щанда, от който посетителите могат да открият коледни артикули, традиционни сурвачки и тематични ръчно изработени изделия. Голяма част от тях са създадени от младежите на Лео клуб - Търговище, обясни Василева. Базарът предлага и греяно вино, както и празнична атмосфера, обединена около каузата за добро. В първия ден на базара в областния град, за да подкрепи каузата, бе и д-р Любомир Димитров - паст Дистрикт управител от Асоциацията на Лайънс клубовете.

Паралелно с това продължава и традиционната кампания „Купи и дари“, която се провежда до 23 декември във всички магазини на верига „БулМаг“. Всеки желаещ може да закупи хранителни продукти и да ги дари на място, като събраните дарения ще бъдат разпределени сред хора в крайна нужда. „Всички кошници в магазина се пълнят добре от нашите съграждани, търговищенци свикнаха и се оказват постоянни в добротворството”, коментира президентът на „Лайънс клуб” - Търговище.

През миналата година кампанията събра около 800 килограма хранителни продукти.

И двете инициативи са част от дългогодишните усилия на „Лайънс клуб” -Търговище да подкрепя уязвими групи и да насърчава съпричастността в местната общност. С тях хората, отдали се на служба на обществото, показват убеждението си, че традициите имат смисъл, когато зад тях стоят хора, добави Цветелина Василева.