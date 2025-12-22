Президентът мотивирано да върне частта от Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. (ЗСПИР), в която се индексират заплатите в бюджетния сектор с инфлацията и/или Президентът и Омбудсманът на Република България да сезират Конституционния съд за неконституционносъобразност, включително нарушаване на правата на българските граждани. Това се посочва в отворено писмо на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) до държавния глава Румен Радев и омбудсмана Велислава Делчева, получено днес в БТА. В него работодателите предупреждават, че удължителният бюджет може да доведе до поемането на нов дълг в размер на 1 милиард лева. Според тях това противоречи на Закона за публичните финанси (ЗПФ), според който при липса на приет нов бюджет трябва да се следват рамките на предходния, без да се поема нов дълг за текущи разходи.

Работодателите призовават за експертен анализ от страна на президентската институция и омбудсмана, за да се спре прилагането на текстове, които според тях подкопават правовия ред и върховенството на правото в България.

"Законът за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 се приема в момент на нарушено доверие и отговорност на институциите, които поради подадената оставка на правителството, са неспособни да приемат Закон за държавен бюджет (ЗДБ) с ясно мнозинство", пишат работодателите. "В такъв момент, ЗПФ урежда т.н. удължителен бюджет, който да не поема допълнителни разходи и съответно дългове за сметка на собствеността и доходите на гражданите на България до възстановяването на доверието, отговорността и приемането на ЗДБ. Вероятно от предизборен популизъм и със ситуационно мнозинство, Народното събрание добави еднократна индексация на работещите в бюджетния сектор (чиито заплати вече бяха индексирани за тази година с най-висок темп в ЕС) с натрупаната годишна инфлация, която в зависимост от тълкуването и потенциално повторното удължаване може да натрупа между 0,5 и 1 млрд. лв. нов държавен дълг, за какъвто няма основание и служебното правителство няма да е оправомощено", се посочва в писмото.

Според АОБР приетата с внушителното мнозинство от 183 народни представители норма на чл. 3, ал. 2 от ЗСПИР създава опасен правен прецедент на волунтаристично и неконституционносъобразно приемане на законодателство от Народното събрание, което буди сериозна тревога за правовия ред и върховенството на правото в държавата, както и за стабилността на публичните финанси и управлението на дефицита и държавния дълг в средносрочен и дългосрочен план.

Работодателите обръщат внимание, че ако при този ЗСПИР се поеме неконституционносъобразно дълг от 0,5 милиарда евро, то при следващите подобни казуси размерът на поетия дълг може да е в милиарди евро и то с особено висока доходност (лихви), взимайки предвид световните тенденции, и да се стигне до дългова криза, аналогична с тази в някои страни от ЕС предишни години.

Пълният текст на писмото може да бъде открит тук.