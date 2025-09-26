Отчет на бюджета за 2024 г. ще обсъждат общинските съветници в Криводол

Отчет за изпълнението на бюджета за 2024 г. ще обсъждат общинските съветници в Криводол. Според предварителния дневен ред, публикуван в сайта на община Криводол, на вниманието на съветниците са поставени седем предложения.

В отчета за изпълнението на бюджета на община Криводол за 2024 г. е видно, че капиталовите разходи са били 2 млн. лв. Общата финансова рамка за годината е била 17 546 908 лв. Изпълнението на собствените приходи към 31 декември на миналата година е 93 на сто спрямо годишния план. Данъчните приходи са събрани почти сто процента, неданъчните приходи 182 %, а приходитe от такси са се изпълнили със 118 %. За годината от такса битови отпадъци са събрани 326 455 лв.

С най-висок относителен дял в общите от разходите за делегираните държавни дейности са разходите за образование с 43 на сто, следвани от разходите във функция „Социално осигуряване и грижи“, посочва кметът Христо Доков в докладната до Общинския съвет.

В документът той отбелязва, че до 31 юли на 2024 г. е върнат изцяло дългосрочен заем към банкова институция в размер на 220 000 лв. Възстановен е в изискуемия срок и остатъкът от временния безлихвен заем от Централния бюджет в размер на 800 000 лв.

На заседанието си съветниците ще разгледат и устройствени въпроси. Сесията е с начален час 9:15 ч.