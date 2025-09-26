Торино елиминира Пиза в турнира за Купата на Италия

site.btaТорино елиминира Пиза в турнира за Купата на Италия
Торино се наложи над Пиза с 1:0 и стана последният отбор, който се класира за 1/8-финалите за Купата на Италия. Чезаре Казадей откри резултата в 9-ата минута с глава след центриране от корнер на Сирил Нгонге.
Домакините вкараха и второ попадение чрез Ардиан Исмаили в 49-ата минута, но то бе отменено заради игра с ръка.
Пиза пък завърши мача в намален състав, след като Хуан Куадрадо получи червен картон в 62-рата минута.
В следващата фаза на турнира Торино ще бъде гост на Рома.
/БД/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина