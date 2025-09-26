Подробно търсене

Торино елиминира Пиза в турнира за Купата на Италия

Боян Денчев
Торино елиминира Пиза в турнира за Купата на Италия
Торино елиминира Пиза в турнира за Купата на Италия
снимка: АР, Alessandro Garafalo
Торино,  
26.09.2025 08:55
 (БТА)

Торино се наложи над Пиза с 1:0 и стана последният отбор, който се класира за 1/8-финалите за Купата на Италия. Чезаре Казадей откри резултата в 9-ата минута с глава след центриране от корнер на Сирил Нгонге.

Домакините вкараха и второ попадение чрез Ардиан Исмаили в 49-ата минута, но то бе отменено заради игра с ръка.

Пиза пък завърши мача в намален състав, след като Хуан Куадрадо получи червен картон в 62-рата минута.

В следващата фаза на турнира Торино ще бъде гост на Рома.

/БД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:36 на 26.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация