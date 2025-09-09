Турски депутати посетиха граничния пункт Рафах, за да дадат гласност на ситуация в Газа

Турска делегация от 30 души, сред които и депутати от Междлиса, посети граничния пункт Рафах между Газа и Египет откъм египетската му страна, за да гласност на случващото се в Газа, съобщиха от Дирекцията по комуникации към Президентството на Република Турция.

Турция е сред страните, които подкрепят най-силно Газа от началото на конфликта с Израел и осъществяват редица дипломатически ходове за признаването на Палестина. Страната наложи и редица мерки срещу Израел, определяйки действията ѝ като геноцид.

При посещението си на граничния пункт Рафах делегацията призова за незабавно разрешение за доставяне на хуманитарна помощ за бедстващите.

Зам.-председателят на управляващата Партия на справедливостта и развитието с ресор "Човешки права" Хасан Басри Ялчън, който е ръководител на делегацията, подчерта в изявлението си пред медиите, че хората в Газа умират от глад.

"Тук не се води борба с тероризма, само се убиват цивилни", заяви ръководителят на делегацията и определи случващото се като етническо прочистване.

Делегацията припомни, че до този момент са убити 62 хиляди цивилни, а близо 10 са изчезнали или останали под развалините, а сред тях има поне 20 хиляди деца.

Според Ялчън Израел се опитва да прикрие извършеното с Газа, търсейки подкрепа от западните организации.

"Този геноцид обаче достигна измерения, при които не може да бъде прикрит. При нито една операция за борба с тероризма не са били убивани 70 хиляди души и няма и да бъдат", каза още ръководителят на делегацията.

Той подчерта, че Турция се противопоставя на случващото се от първия ден, а посещението изпраща посланието, че хората в Газа не са сами.

В изявлението си ръководителят на делегацията увери, че Турция ще продължи да полага усилия на международно ниво в подкрепа на Палестина.