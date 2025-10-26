Бомба от Втората световна война бе обезвредена на хърватското крайбрежие

Бомба от Втората световна война бе обезвредена днес в крайбрежния хърватски град Пула, съобщи хърватската редакция на регионалната телевизия Ен 1.

Операцията по обезвреждане на бомбата е проведена спешно на строителна площадка в града, където е била откита по време на изкопни работи по основите на семейна къща.

Във втората част на операцията бомбата ще бъде транспортирана до полигон в Лижнян и унищожена там, потвърди пред репортери началникът на службата за противоексплозивна защита към полицейската дирекция Томислав Вукоя.

„Това е първата част от операцията, която премина по план. Нямаше проблеми, въпреки че очаквахме предпазителят да се развие по-лесно, но успяхме да го решим с клещи и да извадим детонатора и бомбата вече е обезвредена“, каза Вукоя. Както подчерта, това е била най-взискателната и опасна част от операцията, защото ситуацията е опасна, докато предпазителят е на взривното устройство.

Той добави, че за сравнително кратко време са успели да отделят предпазителя и детонатора от взривното устройство и сега няма опасност.

Става въпрос за британска бомба с общо предназначение с тегло 223 килограма, от които около 69 килограма е тротил. Дълга е около метър, широка 33 сантиметра и е предназначена за унищожаване на съоръжения и военни цели. В случай на експлозия се смята, че смъртоносният ефект би достигнал около 80 метра, а може да се създаде кратер с дълбочина около 1,5 метра и ширина 3,4 метра.