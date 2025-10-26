Християн Георгиев завърши 5-и в категория до 54 кг на Световното първенство по таекуон-до в Китай

Българският национал Християн Георгиев направи отлично представяне на Световното първенство по таекуондо, което се провежда в Уси, Китай. Той се нареди сред най-добрите в света и завърши на престижното пето място в категория до 54 килограма.

Георгиев показа висока концентрация и тактическа зрялост по време на целия турнир. В първия двубой той постигна трудна, но заслужена победа срещу представител на Тунис с резултат 2:1. Във втория кръг българинът демонстрира характер и успя да се наложи отново с 2:1 рунда, над един от фаворитите от Русия.

В третия мач Георгиев продължи уверено напред, побеждавайки състезател от Доминиканската република с категорично 2:0. На четвъртфинала, в оспорван сблъсък срещу силен противник от Турция, Християн се раздаде докрай, но след драматична среща не успя да стигне до полуфиналите. Въпреки това, неговото представяне му осигури пето място на Световното първенство, което е значим успех за българското таекуондо.

При жените в първия ден Александра Георгиева в категория до 49 килограма също излезе на тепиха с амбиция за силно представяне. Благодарение на позицията си в световната ранглиста, тя получи почивка в първия кръг. Във втория двубой Георгиева показа отлична форма и победи своята съперничка от Мексико. На осминафинала се изправи срещу представителката на домакините от Китай, но след оспорвана среща загуби с резултат 0:2 и отпадна.

Утре 27 октомври на световното излизат двама българи. Митко Джорджев при мъжете в кат. до 80 кг. и Калина Бояджиева при жените в кат. до +73кг.

Националният отбор е воден от старши треньора Фарзад Золгхадри и неговият помощник Пламен Трънски.