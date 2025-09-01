Подробно търсене

Съвместен екип на румънски и български гранични полицаи залови 14 нелегални мигранти в района на Калафат

София Георгиева
Илюстративна снимка: БТА, Росен Младенов
Букурещ,  
01.09.2025 15:05
 (БТА)

Четиринайсет мигранти бяха заловени в района на Калафат при опит да влязат нелегално в Румъния, съобщи днес румънската гранична полиция, цитирана от агенция Аджерпрес.

Мигрантите, които са от Ирак, Иран и Сирия, не са разполагали с необходимите документи, за да пътуват в Шенгенското пространство. Те са били заловени в нощта на 29 август в камион, паркиран в близост до пункта за таксуване при Калафат-Видин, съобщи днес Териториалният инспекторат на румънската гранична полиция.

Камионът с румънска регистрация е бил спрян за проверка от съвместен екип на гранични полицаи от Калафат и български гранични полицаи. Превозното средство е било управлявано от румънски гражданин на 49 години и се е движело по маршрут България-Румъния.

Мигрантите са били поети от българските власти, а гранична полиция води разследване за трафик на мигранти и незаконно прекосяване на държавна граница, информира Аджерпрес.

 

