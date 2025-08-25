Букурещ е домакин на годишна среща на румънската дипломация

Подробно търсене

Снимка: Илко Вълков/БТА
Букурещ ,  
25.08.2025 08:02
 (БТА)

Годишна среща на румънската дипломация се провежда днес и утре в Букурещ. Тя е под надслов „Десетилетие на промени“ и е организирана от Министерството на външните работи на Румъния, става ясно от прессъобщение, изпратено и до редакцията на БТА.

Събитието е ръководено от ресорния министър Оана Цою и събира в сградата на румънския парламент ръководителите на дипломатическите мисии и консулските служби на Румъния в чужбина, както и членове на ръководството на Министерството на външните работи и висши румънски служители.

По време на форума се очаква президентът Никушор Дан, премиерът Илие Боложан, лидерите на управляващата коалиция, депутати да проведат дискусии с ръководителите на дипломатическите и консулските мисии.

Работните сесии ще бъдат посветени на новата регионална стратегическа реалност и ще акцентират върху укрепването на евроатлантическите партньорства и адаптирането към геополитическите промени в съседните страни. Важни точки в дневния ред са икономическата дипломация и значението на присъединяването към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външната политика и сигурността Кая Калас, заместник-генералният секретар на НАТО Радмила Шекеринска и министърът на външните работи на Полша Радослав Шикорски ще се включат в събитието чрез видеоконферентна връзка.

Сред специалните гости на форума са министърът на външните работи на Република Молдова Михай Попшой и изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия Роксана Мънзату.

Видео послание към участниците ще отправи финландската външна министърка Елина Валтонен.

 

