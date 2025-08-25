site.btaВойната в Украйна e основен акцент на годишната среща на румънската дипломация в Букурещ
Войната в Украйна e основен акцент на годишната среща на румънската дипломация в Букурещ. Форумът под надслов „Десетилетие на промени“, организиран от Министерството на външните работи на Румъния, се провежда във втората най-голяма административна сграда в света – тази на румънския парламент.
„Агресията на Русия над Украйна продължава да нарушава равновесието в целия регион. Румъния трябва да се превърне в логистичен център в перспективата на възстановяването на Украйна и управлението на последиците от войната“, заяви по време на откриването председателят на Сената (горната камара на румънския парламент – бел. ред.) Мирча Абрудян.
По време на речта си той подчерта, че на всяка от срещите с международните си партньори Румъния иска подкрепа за присъединяването към Организацията за икономическо сътрудничество и сигурност (ОИСР).
На свой ред председателят на Камарата на депутатите (долната камара на румънския парламент – бел. ред.) Сорин Гриндяну изрази мнение, че до постигането на устойчив мир в Украйна натискът върху Русия, включително чрез санкции, трябва да продължи.
„Мирът е приоритет на всички. Затова приветствам действията на администрацията на американския президент Доналд Тръмп в тази посока“, каза Гриндяну. Той обаче побърза да допълни, че преговорите трябва да отразяват интересите на Европа и Украйна, а взетите решения да се основават на солидни и необратими гаранции за сигурността.
Сорин Гриндяну, който е и временен лидер на румънската Социалдемократическата партия (СДП), коментира още, че регионът на Черно море трябва да получи необходимото внимание и че той е ключов за съдбата на Украйна.
Като основополагащо той определи и ускореното развитие на пътнотранспортната инфраструктура в Румъния.
„Този компонент трябва да бъде приоритет, защото носи ползи за всички държави членки на ЕС. През последните години бяха пуснати в движение стотици километри високоскоростни пътища, а в момента се работи по други стотици километри. Изключително важно е обаче зададеното досега темпо да се запази“, призова от трибуната председателят на Камарата на депутатите.
По думите му за целта е необходимо привличането на допълнително европейско финансиране и инвестиции.
Той засегна и темата за европейската отбранителна индустрия и отбеляза, че Румъния трябва да стане важен играч в нея.
„Предвид новото геополитическо пренареждане е необходимо увеличаване на военното американско присъствие в Румъния, както и привличане на американски инвестиции по проекти“, каза още Сорин Гриндяну.
В края на речта си той също посочи като приоритет присъединяването на Румъния към ОИСР, но подчерта, че за постигането на тази цел са необходими значителни реформи, включително в сферата на законодателството.
Подобен дневен ред за Румъния на въшнополитическата сцена очерта и ресорният министър Оана Цою.
„Румъния подкрепя мира в Украйна. Искаме да сме сигурни, че съседите ни ще разполагат с инструментите, за да постигнат този мир. Русия е главната провокация и ще остане такава, независимо как ще завършат преговорите за мир. Винаги трябва да бъдем подготвени и да гледаме към нея с внимание“, коментира румънският външен министър от трибуната на форума.
Тя определи като амбициозен плана за увеличаването на разходите за отбрана и коментира, че трябва да има сътрудничество между държавата и частния сектор по отношение на отбранителната индустрия.
Цою подчерта, че страната трябва да играе по-голяма роля в разширяването на Европейския съюз и да е партньор в процеса на присъединяване на съседите на Румъния държави.
Външният министър на Румъния също така потвърди подкрепата на Румъния за Република Молдова и съобщи, че ще придружи президента Никушор Дан в Кишинев на 31 август по случай отбелязването на Деня на румънския език.
Годишната среща на румънската дипломация в Букурещ продължава и утре. Дискусиите се провеждат в зала „Константин Александру Росети“, където се намира най-големият полилей в цялата сграда, който тежи пет тона, научи на място БТА.
Във вторник в рамките на форума румънският президент ще посрещне в двореца Котрочени ръководителите на дипломатически мисии и консулски служби, както и директорите на румънски културни институти.
/МИД/
