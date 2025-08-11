Румънският президент Никушор Дан прекара уикенда в Република Молдова и се включи във фестивал заедно с президентката на страната Мая Санду

Румънският президент Никушор Дан участва през уикенда заедно с колежката си от Република Молдова Мая Санду във Фестивала на вълците, организиран в природния резерват „Орхеул Век“ (Orheiul Vechi) в съседната на Румъния държава. Самият Дан съобщи за това във видео, публикувано на официалния му профил във Фейсбук. Събитието се провежда с подкрепата и под егидата на Министерството на културата на Република Молдова.

Посещението на Никушор Дан не е било предварително обявено нито от президентската администрация на Румъния, нито от тази на Република Молдова. Според местни източници румънският държавен глава е бил поканен да участва и в събитията, планирани в Република Молдова на 31 август 2025 г. по случай Деня на румънския език. Никушор Дан е бил в Република Молдова и през юни, малко след встъпването си в длъжност като президент на Румъния, както и през март, по време на предизборната кампания.

Никушор Дан сподели във Фейсбук и друго видео, от което се вижда, че е бил на поход сред природата в Република Молдова. В клипа държавният глава е придружен от партньорката си, двете им деца и председателя на молдовския парламент.

„Днес бяхме на поход сред природата и децата бяха най-развълнувани“, написа Никушор Дан в коментар към клипа. Клипът вече има милион и половина гледания и близо 10 000 коментара.