Сътрудничеството в областта на отбраната обсъдиха румънският министър на отбраната и украинският премиер в Киев

Кореспондент на БТА в Букурещ Мартина Ганчева
Снимка: Министерство на националната отбрана на Румъния
Букурещ,  
26.08.2025 11:49
 (БТА)
Министърът на националната отбрана на Румъния Йонуц Мощяну се срещна в Киев с премиера на Украйна Юлия Свириденко. Това става ясно от негова публикация в социалната мрежа Фейсбук.

Разговорите са били насочени към участието на румънски компании във възстановяването на съседната страна и сътрудничеството в областта на отбраната.

„Продуктивна среща с министър-председателя на Украйна Юлия Свириденко. Продължихме дискусиите относно развитието на икономическото и индустриалното сътрудничество в областта на отбраната и участието на румънски компании във възстановяването на Украйна“, пише Йонуц Мощяну.

Той коментира, че възстановяването на Украйна ще донесе ползи и за двете страни.

„Това е чудесна възможност за Румъния: румънските компании ще могат да участват в проекти за милиарди евро, които ще възстановят Украйна и ще укрепят нашата икономика. Путин донесе война и разрушения. Заедно с нашите партньори ние ще донесем възстановяване, сътрудничество и мир. Днешната солидарност, показана към Украйна, е инвестиция в европейското и сигурно бъдеще на нашия регион“, отбелязва румънският министър.

Вчера той се срещна и със своя украински колега Денис Шмигал. Двамата обсъдиха доставките на оръжие и производството на дронове.

/СУ/

