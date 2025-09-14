site.btaПрезидентите на Китай и Швейцария си размениха поздравления по случай годишнина от установяването на дипломатически отношения между двете страни
Президентите на Китай и Швейцария си размениха поздравления по случай годишнина от установяването на дипломатически отношения между двете страни, предаде китайската новинарска агенция Синхуа.
Китайският президент Си Цзинпин и президентката на Конфедерация Швейцария Карин Келер-Зутер си размениха днес поздравления по случай 75-ата годишнина от установяването на дипломатическите отношения, уточнява Синхуа.
/БЗ/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина