ЦСКА победи Ирбис-Скейт и запази надежди за спечелване на Купата на България по хокей на лед

ЦСКА надделя над Ирбис-Скейт с 9:2 (2:0, 4:1, 3:0) и запази надежди за спечелване на Купата на България по хокей на лед при мъжете.

"Червените" имаха превъзходство и заслужено спечелиха, като по два пъти за победата се разписаха Иван Ходулов, Стефан Пиротски и Денис Пейчев.

"Армейците" и шампионът НСА имат по 4 точки и са лидери във временното класиране в първата фаза за Държавния шампионат, победителят в която печели националната купа. ЦСКА, обаче, е с мач повече (две победи и една загуба, 2:5 от НСА), докато "студентите" са с пълен актив след два успеха в две срещи. Ирбис и Славия са с по 2 точки (по една победи и една загуба) . Последният пети участник в елита - Септември, е без актив (три загуби).

Така в решаващия мач, след който ще бъде определен новият носител на купата на България по хокей на лед, НСА ще играе срещу Ирбис-Скейт на 19 ноември.