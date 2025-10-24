Интер Милано иска да се подсили с Нико Пас от Комо

Интер Милано се надява да привлече Нико Пас по време на следващия трансферен период. 21-годишният атакуващ халф на Комо има четири гола и четири асистенции в седем мача от шампионата на Италия.

Клубът от Милано е готов да отправи оферта на стойност 58 милиона евро за аржентинския национал, съобщават медиите в Италия в петък. Ръководството на "нерадзурите" вече е направило първоначален контакт с агентите на футболиста.

Реал Мадрид притежава 50 процента от правата на Нико Пас, а преди седмици се появиха медийни съобщения, че полузащитникът може да се присъедини към 15-кратния клубен шампион на Европа през следващата година.

Пас има четири изиграни двубоя за Реал Мадрид, като дебютът му беше през ноември 2023 година.