Христо Бонински
Джуд Белингам бе избран за най-добър английски футболист за сезон 2024-2025
Снимка: AP Photo/Alikhan Sariyev
Лондон,  
01.10.2025 19:25
 (БТА)

Джуд Белингам бе избран за най-добър английски футболист през сезона 2024-2025, като наградата бе определена след гласуване сред феновете, които посочиха халфа на Реал Мадрид, предаде ДПА.

Белингам завърши пред Деклан Райс от Арсенал и капитана на националния отбор Хари Кейн, който остана трети.

Това е първо подобно признание за 22-годишния футболист, който стана едва вторият играч, който получава награда, като не играе за английски отбор. Първият бе Оуен Харгрийвс, който бе избран през 2006 като футболист на Байерн Мюнхен.  

 

