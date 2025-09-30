40-годишен австрийски полицай ще ръководи втората среща на Лудогорец (Разград) в турнира на УЕФА Лига Европа

Австриецът Юлиан Вайнбергер ще ръководи втората среща на Лудогорец (Разград) във втория кръг на турнира на УЕФА Лига Европа. Разградчани в четвъртък (2-и октомври) от 19:45 часа посрещат на своя стадион "Хювефарма Арена" състава на Бетис (Испания).

Помощници на Вайнбергер са все от Австрия, като странични съдии ще бъдат Андреас Хайденрайх и Максимилиан Колбич, а Щефан Ебнер е четвърти съдия. Отговорниците за системата за видеопомощ (ВАР) са Алан Кияс – главен ВАР-съдия, и Йозеф Зпурни – асистент-ВАР.

Съдийски наблюдател е Баръш Шимшек от Турция, а дежурен делегат на УЕФА също е турчин – Джан Емре Тугал. Двамата наблюдатели на европейската централа да бъдат от една и съща страна се случва изключително рядко на такова ниво.

Вайнбергер е на 40 години и работи в полицията във Виена, където влиза през 2007-а година. В момента е регионален полицейски инспектор на австрийската столица.

През 2018-а година става съдия на ФИФА, а също тогава за първи път ръководи и голямото дерби на Виена между Рапид и Аустрия.

През 2022-а година Вайнбергер ръководи много любопитен мач. УЕФА го изпраща на срещата от Лига С на турнира Лига на Нациите между Република Северна Македония и България в Скопие, спечелен с 1:0 от "лъвовете" с попадение на Кирил Десподов. Това е втора среща начело на българския тим на тогавашния треньор Младен Кръстаич.