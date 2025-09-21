Райо Валекано взе само точка при домакинството на най-удобния си съперник в Ла Лига

Отборът на Райо Валекано направи 1:1 при домакинството си на Селта Виго в среща от петия кръг на испанския футболен шампионат.

За столичани това бе 15-и пореде мач без загуба срещу "небесносините", което е удължен клубен рекорд.

Райо имаше малко повече шансове за гол от своя съперник, но домакините трябваше да се справят с ролята на догонващия, след като Борха Иглесиас даде аванс на Селта.

Иглесиас се разписа в 49-ата минута, когато засече центриране от корнер на Уго Алварес.

Райо Валекано изравни четвърт час след това, когато Хорхе де Фрутос се възползва от подаване на Алваро Гарсия, за да отбележи за 1:1.

До края на срещата мадридчани на няколко пъти пробваха вниманието на Йонуц Раду, но румънският страж на Селта бе на мястото си във всяка ситуация и запази резултата непроменен.

В класирането Райо е на 14-о място с 5 точки. Толкова има и тимът на Селта, който е на 15-а позиция, но е изиграл и мач повече.

Първенство на Испания по футбол, срещи от петия кръг: Райо Валекано - Селта - 1:1 по-късно днес: Майорка - Атлетико Мадрид Елче - Овиедо Барселона - Хетафе от събота: Жирона - Леванте - 0:4 Реал Мадрид - Еспаньол - 2:0 Алавес - Севиля - 1:2 Виляреал - Осасуна - 2:1 Валенсия - Атлетик Билбао - 2:0 от петък: Бетис - Сосиедад - 3:1 В класирането начело е Реал Мадрид с 15 точки, следван от Барселона, Виляреал и Еспаньол с по 10, Бетис, Хетафе и Атлетик по 9.