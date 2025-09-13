Подробно търсене

Манчестър Сити възнагради млад талант с нов договор

Боян Денчев
снимка: АР, Andrew Matthews
Манчестър,  
13.09.2025 10:17
 (БТА)

Манчестър Сити продължи договора на защитника Рико Люис до лятото на 2030 година. Договорът на 20-годишния англичанин първоначално изтичаше на 30 юни 2028 година.

„Прекарах по-голямата част от живота си в този клуб. Сити означава всичко за мен, така че възможността да остана тук за малко по-дълго ме прави невероятно щастлив“, цитира пресслужбата на клуба думите на играча.

През сезон 2024/25 Люис отбеляза 2 гола и направи 5 асистенции в 44 мача във всички състезания. Той играе за Сити от 2022 година.

Порталът Transfermarkt оценява трансферната стойност на играча на 40 милиона евро.

/БД/

