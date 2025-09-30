Подробно търсене

Северна Корея ще засили още повече връзките си с Китай, заяви външната министърка

Асен Георгиев
Северна Корея ще засили още повече връзките си с Китай, заяви външната министърка
Северна Корея ще засили още повече връзките си с Китай, заяви външната министърка
Срещата между Чое и Ли Цян в Пекин. Снимка: Rao Aimin/Xinhua via AP.
Пекин,  
30.09.2025 03:25
 (БТА)

Севернокорейската външна министърка Чое Сон-хюи, заяви, че непоколебимата позиция на страната е да засили още повече връзките си с Китай, съобщи Ройтерс, като се позова на информация на държавната Корейска централна телеграфна агенция.

По време на посещението си в Китай тя се срещна с китайския премиер Ли Цян, добавя КЦТА.

Ли заяви пред Чое че Китай високо цени отношенията си със Северна Корея и потвърди позицията си да насърчава двустранните връзки от стратегическа и дългосрочна перспектива, според същия източник.

/АГ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 05:37 на 30.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация