Северна Корея ще засили още повече връзките си с Китай, заяви външната министърка

Севернокорейската външна министърка Чое Сон-хюи, заяви, че непоколебимата позиция на страната е да засили още повече връзките си с Китай, съобщи Ройтерс, като се позова на информация на държавната Корейска централна телеграфна агенция.

По време на посещението си в Китай тя се срещна с китайския премиер Ли Цян, добавя КЦТА.

Ли заяви пред Чое че Китай високо цени отношенията си със Северна Корея и потвърди позицията си да насърчава двустранните връзки от стратегическа и дългосрочна перспектива, според същия източник.