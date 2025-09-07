Берое се подсили с централния защитник Факундо Константини

Берое привлече Факундо Константини, съобщават от клуба от Стара Загора.

"С радост обявяваме пристигането на Костантини. 25-годишният италиано-бразилски централен защитник идва от АЕЛ Лимасол (Кипър) и вече започна тренировки с първия отбор, подготвяйки се за своя дебют със зелената фланелка", заявиха от Берое.

В кариерата си до момента Костантини е защитавал цветовете на Сао Пауло и Маритимо.

В събота Берое се подсили с Кайо Лопес.