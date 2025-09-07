Подробно търсене

Берое се подсили с централния защитник Факундо Константини

Асен Даскалов
Берое се подсили с централния защитник Факундо Константини
Берое се подсили с централния защитник Факундо Константини
снимка: ПФК Берое
Стара Загора,  
07.09.2025 21:45
 (БТА)

Берое привлече Факундо Константини, съобщават от клуба от Стара Загора. 

"С радост обявяваме пристигането на Костантини. 25-годишният италиано-бразилски централен защитник идва от АЕЛ Лимасол (Кипър) и вече започна тренировки с първия отбор, подготвяйки се за своя дебют със зелената фланелка", заявиха от Берое.

В кариерата си до момента Костантини е защитавал цветовете на Сао Пауло и Маритимо.

В събота Берое се подсили с Кайо Лопес.

/ИК/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:12 на 07.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация