Берое се подсили с централния защитник Факундо Константини
Берое привлече Факундо Константини, съобщават от клуба от Стара Загора.
"С радост обявяваме пристигането на Костантини. 25-годишният италиано-бразилски централен защитник идва от АЕЛ Лимасол (Кипър) и вече започна тренировки с първия отбор, подготвяйки се за своя дебют със зелената фланелка", заявиха от Берое.
В кариерата си до момента Костантини е защитавал цветовете на Сао Пауло и Маритимо.
