Спец. кор. на БТА Атанас Василев
Грузия вкара три гола на България в Световна квалификация в група "Е", Испания не остави шансове за Турция
Тбилиси,  
07.09.2025 17:54 | ОБНОВЕНА 07.09.2025 23:50
Квалификации за Световното първенство по футбол през 2026-а година,втори кръг в група "Е":
Грузия – България			3:0 (2:0)
Голмайстори: 1:0 Хвича Кварацхелия 30, 2:0 Ника Гагнидзе 44, 3:0 Жорж Микаутадзе 66

Турция – Испания                        0:6 (0:3)
голмайстори: 0:1 Педри 6, 0:3 Микел Мерино 22, 45, 0:4 Феран Торес 53, 
0:5 Микел Мерино 57, 0:6 Педри 62

      Класиране:
1. Испания 	2	2	0	0	9:0	6 точки
2. Грузия       2       2       0       1       5:3     3
3. Турция	2	1	0	1	3:8	3
4. България	2	0	0	2	0:6	0

Програма за третия кръг - на 11-и октомври 2025-а година:
21:45 часа: Испания – Грузия
21:45 часа: България – Турция

