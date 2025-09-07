Грузия вкара три гола на България в Световна квалификация в група "Е", Испания не остави шансове за Турция

Квалификации за Световното първенство по футбол през 2026-а година,втори кръг в група "Е": Грузия – България 3:0 (2:0) Голмайстори: 1:0 Хвича Кварацхелия 30, 2:0 Ника Гагнидзе 44, 3:0 Жорж Микаутадзе 66 Турция – Испания 0:6 (0:3)

голмайстори: 0:1 Педри 6, 0:3 Микел Мерино 22, 45, 0:4 Феран Торес 53,

0:5 Микел Мерино 57, 0:6 Педри 62 Класиране: 1. Испания 2 2 0 0 9:0 6 точки 2. Грузия 2 2 0 1 5:3 3

3. Турция 2 1 0 1 3:8 3 4. България 2 0 0 2 0:6 0 Програма за третия кръг - на 11-и октомври 2025-а година: 21:45 часа: Испания – Грузия 21:45 часа: България – Турция