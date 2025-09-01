Организаторите на "Уимбълдън" не обмислят да последват стъпките на Откритото първенство на САЩ с нов формат на турнира по смесени двойки

"Уимбълдън" не обмисля да последва стъпките на Откритото първенство на САЩ с нов формат на турнира по смесени двойки, съобщава ДПА.

Организаторите на надпреварата в Ню Йорк нарушиха традицията, като проведоха смесените двойки в два дни през седмицата преди основния турнир и предложиха 1 милион долара на победителите, за да привлекат най-големите имена в спорта да играят. Имаше много критици, но събитието премина с огромен успех, с препълнени трибуни и огромен интерес по целия свят.

Другите турнири от Големия шлем със сигурност са взели предвид това, но информационната агенция PA разбра, че "Уимбълдън" няма планове да въведе подобен формат.

За разлика от другите големи събития, "Уимбълдън" не отваря врати за публиката в седмицата преди турнира, като дори квалификациите се провеждат в Роухамптън.

Двойките също са много популярни сред публиката на "Уимбълдън", като форматът се играе от по-голямата част от любителите във Великобритания.

Възможностите на "Уимбълдън" ще се увеличат, когато разширяването на All England Club в съседния парк приключи, но проектът остава в процес на планиране и подобни дискусии са далеч в бъдещето.

Изглежда малко вероятно Откритото първенство на Франция да последва примера на Откритото първенство на САЩ, докато източници от Откритото първенство на Австралия, което е двигател на иновациите, вече посочиха, че не планират да променят турнира си на смесени двойки по подобен начин.