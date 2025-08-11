Завръщането на Барселона на "Камп Ноу" пак може да се отложи, отборът трябва да играе на "Монтжуик" в Шампионската лига

Две години минаха от началото на ремонтните работи на стадиона на Барселона "Камп Ноу", но завръщането на отбора ще почака още, твърди каталунското радио RAC1. Според медията инспекцията на съоръжението, което е направена от Европейската асоциация на клубовете, която трябва да даде одобрение за мачовете в Шампионската лига, е констатирала повече от 200 нарушения при конструкциите.

Очакваше се Барселона да се върне на стадиона си в средата на месец септември за домакинството на Валенсия в четвъртия кръг на Ла Лига, но датата вероятно ще се отложи, като крайният пусков срок на съоръжението вече бе отлаган няколко пъти.

Барселона посрещна Комо за трофея "Жоан Гампер" на стадион "Йохан Кройф" в близост до "Камп Ноу", където тимът на Ханзи Флик ще домакинства и в първите си три срещи от първенството.

Кметството на Барселона бе дало разрешение на клуба да играе на "Камп Ноу" при ограничен капацитет от 27 хиляди зрители, но това бе преди доклада на Асоциацията, констатирал множество нарушения. В Шампионската лига очевидно Барселона отново трябва да домакинства в началото на сезона на "Монтжуик", както и в последните две години, като според наредбите на УЕФА всичките първи 8 домакинства на отбора трябва да бъдат на един стадион.

Според плановете реконструираният "Камп Ноу" трябва да събира 105 хиляди души след окончателния край на работите.