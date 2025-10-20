Един човек е загинал, а 19 са ранени в катастрофи през изминалото денонощие в страната

Един човек е загинал, а 19 са ранени в при пътнотранспортни произшествия през изминалото денонощие, съобщиха от МВР на сайта си. За изминалите 24 часа тежките катастрофи с пострадали са 17.

В София са регистрирани 35 леки катастрофи и една тежка. Двама са ранени, а загинали няма.

От началото на месеца са станали 303 катастрофи с 24 загинали и 375 ранени. От началото на годината пътнотранспортните произшествия са 5437, загиналите са 351, а ранените 6785.