Подробно търсене

Един човек е загинал, а 19 са ранени в катастрофи през изминалото денонощие в страната

Петра Куртева
Един човек е загинал, а 19 са ранени в катастрофи през изминалото денонощие в страната
Един човек е загинал, а 19 са ранени в катастрофи през изминалото денонощие в страната
Снимка: Никола Узунов/БТА, архив
София,  
20.10.2025 07:50
 (БТА)

Един човек е загинал, а 19 са ранени в при пътнотранспортни произшествия през изминалото денонощие, съобщиха от МВР на сайта си. За изминалите 24 часа тежките катастрофи с пострадали са 17.

В София са регистрирани 35 леки катастрофи и една тежка. Двама са ранени, а загинали няма. 

От началото на месеца са станали 303 катастрофи с 24 загинали и 375 ранени. От началото на годината пътнотранспортните произшествия са 5437, загиналите са 351, а ранените 6785.

 

/БИ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 08:09 на 20.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация