Информационни срещи във връзка с въвеждането на еврото у нас ще се състоят във Видин, Смядово, Стралджа, Садово, Антоново и Якоруда

Информационни срещи, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България, ще се състоят днес във Видин, Смядово, Стралджа, Садово, Антоново и Якоруда. Това съобщиха от Министерството на финансите и Комисията за защита на потребителите.

Срещата във Видин е предвидено да започне от 09:30 часа в Културен център "Жул Паскин", ул. "Баба Вида" 29 и да се проведе в две сесии.

В останалите градове срещите започват в 11:00 часа, като ще се проведат на следните места: в Стралджа и Антоново - в местните общини, в Смядово в заседателна зала в Общинската администрация, пл. Княз Борис I" № 2, в Садово в НЧ, ул. "Иван Вазов" №2, в Якоруда в зала в Народно читалище "Светлина 1907".

Целта на кампанията е гражданите да получат ясна, подробна и достоверна информация за основните етапи и срокове от процеса по въвеждане на еврото.

Експертите ще обясняват на гражданите как да се превалутира правилно, какви са изискванията към търговците по Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ), какви са правата ни като потребители, как да подаваме сигнали при установени нарушения и др. Участниците ще могат да задават своите въпроси.