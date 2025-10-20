Подробно търсене

20.10.2025 06:45
Българското национално радио ще бъде домакин на Годишната конференция на Международната асоциация на обществените медии (Public Broadcasters International). Престижният форум ще се проведе от 20 до 22 октомври за първи път в София, съобщават от обществената медия. 

Организаторите анонсират, че в конференцията ще участват ръководители и представителите на обществени радиа и телевизии от 24 страни от 5 континента. Събитието ще открият президентът на Република България Румен Радев, генералният секретар на Международната асоциация на обществените медии Дейвид Джордан и генералният директор на Българското народно радио Милен Митев.

Темата на годишната конференция на Международната асоциация на обществените медии е „Обществените медии – силата на аргументите“. Участниците ще дискутират фундаментални теми като свободата на словото, независимостта, кризите и финансирането на обществените медии, както и актуални казуси като привличането на младата аудитория, преговорите със синдикатите и САЩ на Доналд Тръмп.

„Международната асоциация на обществените медии продължава да бъде уникална платформа за споделяне на прозрения, справяне с предизвикателства и потвърждаване на нашата обща ангажираност към ценностите на обществения интерес“, казва генералният директор на БНР Милен Митев.

„Искаме да подчертаем силата и важността на обществените медии в епоха на бързи промени и нарастваща несигурност, да вдъхновим смислени разговори и да създадем нови сътрудничества”, отбелязва още той.

