Соня Йончева и Пласидо Доминго се завръщат с оперни мениджъри и млади надежди от цял свят

Соня Йончева и Пласидо Доминго се завръщат за втори път в страната ни, в рамките на по-малко от два месеца – този път с плеяда от топ оперни мениджъри от цял свят и млади оперни надежди, също от цялото земно кълбо, информират от екипа на оперната прима – SY11 Events.

„Инициирах провеждането на „Опералия” в България по две основни причини – да се подаде ръка на младото поколение артисти, както и да докажем, че като страна сме способни да домакинстваме културно събитие от възможно най-висок световен ранг”, казва Соня Йончева.

„Не познавам друга страна в света като България, дала толкова много и толкова големи оперни изпълнители вече десетилетия наред. Аз съм пял с голяма част от тях и съм горд, че „Опералия” идва в родината им”, допълва Пласидо Доминго.

Както писа БТА, от 20 до 26 октомври престижният конкурс за изгряващи оперни звезди „Опералия” ще гостува за първи път у нас. Организатор е SY11 Events, продуцентската компания на оперната прима Соня Йончева, която печели конкурса преди точно 15 година – през 2010 в прочутата „Миланска скала“. Съорганизатор е Софийската филхармония – всички кръгове на конкурса ще се проведат в зала „България”, а маестро Найден Тодоров ще дирижира финалния галаконцерт.

Легендата на световната опера Пласидо Доминго, който основава конкурса преди 33 г., ще оглави престижното жури и ще дирижира частта, посветена на сарсуела. Тази година е специална, защото се честват 30 години от въвеждането на категорията, посветена на прословутия испански жанр. Има и специални награди на имената на родителите на Пласидо Доминго, които са били ярки изпълнители на сарсуела.

КОНКУРСЪТ И НАГРАДИТЕ

Предвиждат се четири кръга на надпреварата – четвъртфинал на 20 и 21 октомври, полуфинал на 23 октомври и финал на 26 октомври. Като членове на журито ще дойдат представители на оперни театри от Испания, Нидерландия, Германия, Австрия, Великобритания, Италия, САЩ, Белгия. За тяхното внимание и признание ще се борят 32-ма участници от 17 държави на 5 континента. Това са Амин Ахангаран – бас от Иран; Семьон Антаков – баритон от Русия; Давиде Батиниело – тенор от Италия; Нейтън Боулс – тенор от САЩ; Божидар Божкилов – бас от България; Екатерине Буачидзе – мецосопран от Грузия; Габриела Целинска – мецосопран от Полша; Михай Дамян – баритон от Румъния; Ина Деменкова – сопран от Русия; Олександра Дяченко – мецосопран от Украйна; Александра Домашчук – сопран от Украйна; Самира Галимова – сопран от Русия; Давид Голдбърг – тенор от Израел; Александър Грасауер – бас-баритон от Австрия; Хе Канг – баритон от Южна Корея; Гьон Ким – баритон от Южна Корея; Мириам Кутровац – сопран от Австрия; Натали Люис – мецосопран от САЩ; Гриша Мартиросян – баритон от Армения; Дейв Монако – тенор от Италия; Гранит Муслиу – тенор от Косово; Йеджи Нам – сопран от Южна Корея; Луна Сьонгюн Парк – сопран от Южна Корея; Валентина Пушкаш – сопран от Унгария; Иън Рукър – баритон от САЩ; Катерина Мария Сала – сопран от Италия; Уилям Томас – бас от Великобритания; БаоПенг Уанг – бас от Китай; Бо Уанг – бас-баритон от Китай; Джасмин Уайт – контраалт от САЩ; Елен Егиязарян – сопран от Армения; Егор Журавский – тенор от Русия.

Генерален спонсор на „Опералия” е „Ролекс". Първа награда е по 30 000 долара, при мъжете и при жените, втора награда – по 20 000 долара, при мъжете и при жените, трета награда – по 10 000 долара, при мъжете и при жените. Специалната награда на името на Биргит Нилсон е по 15 000 долара (при мъжете и при жените, присъжда се на певци, изпълняващи арии на Рихард Щраус и Рихард Вагнер). Има също награда „Пепита Ембил де Доминго” (при жените) и „Дон Пласидо Доминго” (при мъжете). Награда на „Ролекс", присъдена от публиката, е часовник (при мъжете и при жените) - за тази награда се гласува от публиката на финалния галаконцерт. Има и награда на CulturArte (10 000 долара, от името на Гийермо и Бертита Мартинес.

Финалистите, които не са спечелили конкурсна награда, получават окуражителна награда в размер на 5 000 долара.

Сред лауреатите на конкурса са Джойс ДиДонато, Роландо Вийязон, Хосе Кура, Ервин Шрот, Джоузеф Калея, Аида Гарифулина, Прити Йенде, Надин Сиера, Лизе Давидсен. Освен Соня Йончева, Орлин Анастасов е единственият българин, печелил „Опералия”. Това става през 1999 г. в Пуерто Рико.