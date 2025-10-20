Подробно търсене

Интензивен е трафикът на ГКПП „Капитан Андреево“ за товарни автомобили

Биляна Иванова
Интензивен е трафикът на ГКПП „Капитан Андреево“ за товарни автомобили
Интензивен е трафикът на ГКПП „Капитан Андреево“ за товарни автомобили
Снимка: Кореспондент на БТА в Русе Бисер Тодоров/Архив
София,  
20.10.2025 07:19
 (БТА)

Интензивен е трафикът на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) „Капитан Андреево“ на границата с Турция за товарни автомобили на изход. Това съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП). Информацията за движението по границите е към 6:00 часа.

Нормално е движението на границите със Сърбия и Република Северна Македония.

Трафикът е нормален и на всички гранични преходи с Румъния. Извършва се основен ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе, поради което е въведена временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата изпълнител. 

Нормален е трафикът също и на граничните преходи с Гърция. На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта.

 

/БИ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 08:10 на 20.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация