Подробно търсене

Станислав Памукчиев представя новосъздадена серия автопортрети в изложба в София

Станислав Памукчиев представя новосъздадена серия автопортрети в изложба в София
Станислав Памукчиев представя новосъздадена серия автопортрети в изложба в София
Станислав Памукчиев представя новосъздадена серия автопортрети в изложба в София. Снимка: Организаторите на събитието
София,  
20.10.2025 06:00
 (БТА)

Новосъздадена серия автопортрети на Станислав Памукчиев ще бъде представена в столичната галерия „Арте“. Вернисажът на експозицията „Автопортрет“ ще бъде на 20 октомври, а картините може да бъдат разгледани до 1 ноември, съобщават организаторите.

„Автопортретите са емоционално оголване, намерило място върху познатото собствено лице. Място на среща на физическото, тленното, баналното, описуемото, суетно изкушеното, с тайната на емоционално – психичното съдържание на Аз-а“, казва Памукчиев. 

По думите му автопортретите са вчувствано въобразени, като преодоляват физическите характеристики и настояват за изразяване в експресивна, психизирана пластическа форма, за спонтанен жест на емоционална и духовна откритост.

От екипа посочват, че в новите творби се долавят съзвучия с великите майстори, които Памукчиев сам посочва като свои духовни учители – Рембранд, Греко, Веласкес, Гоя, Ван Гог, Сутин, Кете Колвиц, Франк Ауербах. Изложбата включва и два ранни автопортрета от 1979 и 1984 г., които маркират пътя на художника към психологическия портрет – още от годините на неговото формиране. 

Проф. Станислав Памукчиев е роден в София през 1953 г. Завършил е „Стенопис“ в Националната художествена академия в София, където преподава. Негови творби са показвани в повече от 80 самостоятелни изложби в България и чужбина. Участва в множество групови изложби, селекции на съвременно българско изкуство. Носител е на Първа награда от Международния конкурс за млади живописци „София '85“; Голямата награда от Международното триенале на живописта „София '96“; годишна награда за култура „Златно перо“ през 2002 г.; национална награда за живопис „Захарий Зограф“ през 2003 г.; голямата награда за живопис „Владимир Димитров – Майстора” на СБХ през 2015 г. През 2016 г. получава орден „Св. св. Кирил и Методий“ - първа степен.

/ВСР

/ХК/

Списание ЛИК

Свързани новини

01.09.2025 20:00

Проф. Станислав Памукчиев: Видеоинсталацията „Пиета" на Васил Симитчиев е експресивна, рязка, комуникативна и стъписващо откровена

„Пиета", тази последна работа на Васил Симитчиев, е толкова експресивна, рязка, комуникативна и стъписващо откровена, че не би могъл човек да предположи, че един човек, над 80 годишен, може да има младежкия жар да говори с потресение към всичко
18.06.2025 16:42

През изкуството се осъзнава по-устойчиво фундаменталното съдържание на живота, каза Станислав Памукчиев

През изкуството се осъзнава по-устойчиво фундаменталното съдържание на живота. То трябва да зададе или удовлетвори въпроси, които нямат отговор. Това каза пред БТА Станислав Памукчиев, който представя серия акварели, наречени „Разливи“, във
23.04.2025 20:20

С изложбата „Процесия“ на проф. Станислав Памукчиев бе открит тазгодишният „Салон на изкуствата“

С изложбата „Процесия“ на проф. Станислав Памукчиев тази вечер в Националния дворец на културата (НДК) бе открито 22-рото издание на „Салон на изкуствата“ след 10-годишна пауза. „Голям празник е днес“, каза изпълнителният директор на НДК Андрияна

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 06:37 на 20.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация