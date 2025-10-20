Станислав Памукчиев представя новосъздадена серия автопортрети в изложба в София

Новосъздадена серия автопортрети на Станислав Памукчиев ще бъде представена в столичната галерия „Арте“. Вернисажът на експозицията „Автопортрет“ ще бъде на 20 октомври, а картините може да бъдат разгледани до 1 ноември, съобщават организаторите.

„Автопортретите са емоционално оголване, намерило място върху познатото собствено лице. Място на среща на физическото, тленното, баналното, описуемото, суетно изкушеното, с тайната на емоционално – психичното съдържание на Аз-а“, казва Памукчиев.

По думите му автопортретите са вчувствано въобразени, като преодоляват физическите характеристики и настояват за изразяване в експресивна, психизирана пластическа форма, за спонтанен жест на емоционална и духовна откритост.

От екипа посочват, че в новите творби се долавят съзвучия с великите майстори, които Памукчиев сам посочва като свои духовни учители – Рембранд, Греко, Веласкес, Гоя, Ван Гог, Сутин, Кете Колвиц, Франк Ауербах. Изложбата включва и два ранни автопортрета от 1979 и 1984 г., които маркират пътя на художника към психологическия портрет – още от годините на неговото формиране.

Проф. Станислав Памукчиев е роден в София през 1953 г. Завършил е „Стенопис“ в Националната художествена академия в София, където преподава. Негови творби са показвани в повече от 80 самостоятелни изложби в България и чужбина. Участва в множество групови изложби, селекции на съвременно българско изкуство. Носител е на Първа награда от Международния конкурс за млади живописци „София '85“; Голямата награда от Международното триенале на живописта „София '96“; годишна награда за култура „Златно перо“ през 2002 г.; национална награда за живопис „Захарий Зограф“ през 2003 г.; голямата награда за живопис „Владимир Димитров – Майстора” на СБХ през 2015 г. През 2016 г. получава орден „Св. св. Кирил и Методий“ - първа степен.

/ВСР