НСИ ще отбележи днешния Световен ден на статистиката с поредица от събития

По случай днешния Световен ден на статистиката Националният статистически институт (НСИ) е планирал няколко събития, за да повиши осведомеността за значението на официалната статистика както европейска, така и българска, и да популяризира нейната стойност и роля в обществото, съобщиха за БТА от националната статистика.

България е една от 55-те страни, съавтори на Резолюцията на ООН, с която датата 20 октомври е определена за Световен ден на статистиката през 2010 г.

Днес ще бъде даден старт на националния етап на Европейска олимпиада по статистика за ученици 2025/26. НСИ в сътрудничество с Евростат и други държави членки организира за осми пореден път европейското състезание по статистика. Състезанието се радва на голям интерес с над 6000 участници от цялата страна в седемте си предишни издания. Събитието е включено в официалния календар на Министерството на образованието и науката на България за националните състезания за ученици за учебната 2025/2026 година.

Олимпиадата се организира от Евростат и част от държавите членки на ЕС, с цел да се повиши статистическата култура на учениците и учителите. Инициативата е насочена към повишаване на функционалната грамотност на учениците чрез засилване на любопитството и интереса им към статистиката, като се покаже нейната роля както в различните сфери на обществения живот, така и във всекидневието на обикновения човек. Същевременно целта е да се мотивират учителите да използват иновативни методи на преподаване на математическите, обществено-хуманитарните и природните науки и да се насърчи работата на учениците в екип и сътрудничество като средство за намиране на общи решения.

Състезанието се състои от два кръга: национален и европейски. Финалистите от националния кръг във всяка държава могат да участват в европейския кръг. Националният кръг се провежда на български език, а европейският - на английски език.

По повод днешния празник няколко регионални статистически служби ще отворят врати за ученици. Младежите ще имат възможност да се запознаят с дейностите на НСИ и европейската статистическа система, както и със Световния ден на статистиката. Ще бъде подчертано и значението на основните принципи на официалната статистика и 16-те принципа на Европейския статистически кодекс за практика, които гарантират, че официалната статистика се ръководи единствено от научни, етични и професионални стандарти.

Във връзка със Световния ден на статистиката НСИ ще представи резултатите от четвъртото издание на конкурса за статистически есета за ученици. Целта на състезанието е да повиши функционалната грамотност и статистическата култура на учениците, провокирайки техния творчески потенциал и развивайки уменията им за критично мислене и работа с данни.