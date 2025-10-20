Българо-украински бизнес форум ще се състои в БТПП днес

Българската търговско-промишлена палата (БТПП), съвместно с Българо-украинската индустриална камара, Посолството на Украйна в София и Украинската търговско-промишлена палата, организира Българо-украински бизнес форум с двустранни срещи, който ще започне от 14:00 ч. днес в БТПП, съобщиха от Палатата.

Събитието цели да разшири търговско-икономическите връзки между двете страни, както и да създаде предпоставки за установяването на нови контакти между предприемачи и компании. Ще бъдат дискутирани теми, свързани със следвоенното възстановяване и възможностите, които европейските фондове ще предоставят на Украйна за реконструкция на икономиката и инфраструктурата, секторите за потенциално сътрудничество и др.

Бизнес форумът ще постави акцент на секторите селско стопанство, хранително-вкусова промишленост, енергетика, инфраструктура и логистика. Ще участват над 30 украински фирми.

Вносът от Украйна се характеризира с: продукти от желязо или от нелегирани стомани; слънчогледово, шафраново или памучно масло; плоско валцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани; части за превозни средства; захар, шоколад и др.

През март министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов се срещна с посланика на Украйна у нас Олеся Илашчук, с която обсъди двустранните икономически отношения. На срещата стана известно, че за първите десет месеца на 2024 г. стокообменът между двете държави възлиза на над 1,6 млрд. щ. д. Двамата се обединиха около това, че България и Украйна имат голям потенциал в развитието на търговията и инвестициите и разговаряха за възможностите за подобряване на икономическото сътрудничеството в различни сектори от взаимен интерес. По време на срещата министър Дилов и посланик Илашчук разговаряха за възможностите за участие на български компании в следвоенното възстановяване и реконструкция на Украйна.