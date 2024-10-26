Хебър и Крумовград завършиха без голове

Първенство на България по футбол, мачове от 13-ия кръг на efbet Лига: Хебър (Пазарджик) - Крумовград - 0:0 от петък: Левски - Берое (Стара Загора) - 0:2 (0:0) голмайстори: 0:1 Хуан Пинеда 63, 0:2 Леандро Годой 83 Арда (Кърджали) - Септември (София) - 2:1 (2:0) голмайстори: 1:0 Тонислав Йорданов 32, 2:0 Чинонсо Офор 40, 2:1 Бертран Фурие 89 пропусната дузпа: Борислав Цонев 83 (Арда) Ботев (Пловдив) - Черно море (Варна) - 1:0 (1:0) голмайстор: 1:0 Вини Трибуле 6 в понеделник: Лудогорец (Разград) - ЦСКА 1948 от сряда: Спартак (Варна) - Локомотив (Пловдив) - 1:0 (0:0) голмайстор: 1:0 Бернардо Коуто 87 червени картони: Мартин Паскалев 58 (Локомотив), Бернардо Коуто 88 (Спартак) от четвъртък: Славия - Локомотив 1929 (София) - 3:2 (3:1) голмайстори: 1:0 Куентин Зеедорф 9, 2:0 Иван Минчев 16, 2:1 Анте Аралица 37, 3:1 Владимир Николов 45+4, 3:2 Анте Аралица 64 ЦСКА-София - Ботев (Враца) - 2:0 (1:0) голмайстори: 1:0 Годуин Коялипу 42, 2:0 Матиас Фаетон 80 временно класиране: 1. Лудогорец 11 10 1 0 19:1 31 точки 2. Ботев (Пд) 12 9 1 2 13:5 28 3. Левски 13 9 1 3 24:8 28 4. Спартак (Вн) 13 7 3 3 16:13 24 5. Черно море 13 6 4 3 14:7 22 6. Арда 13 6 3 4 15:16 21 7. Берое 13 6 2 5 12:10 20 8. Крумовград 13 4 3 6 9:13 15 9. ЦСКА 1948 11 3 5 3 14:11 14 10. Славия 13 4 2 7 12:15 14 11. ЦСКА-София 12 4 1 7 10:11 13 12. Локомотив (Пд) 13 3 4 6 13:18 13 13. Локомотив (Сф) 13 2 5 6 9:20 11 14. Септември 13 3 1 9 10:20 10 15. Ботев (Вр) 13 2 3 8 8:23 9 16. Хебър 13 1 5 7 11:18 8