Спектакълът „Нечовек“ на Народния театър „Иван Вазов“ гостува на фестивала „Младите в театъра“ в Ловеч. Той ще бъде представен тази вечер на сцената на Ловчанско читалище „Наука – 1870 г.“, съобщават от пресцентъра на Народния театър.

„Нечовек“ е сценичен размисъл за човешкото в човека, който търси отговор на въпроса как можем да продължим напред заедно, водени от най-хуманните си мечти, а не от най-бесните си нагони. Преплитайки фрагменти от българската история, цитати от известни личности и поезия, спектакълът деликатно очертава онова, което ни разделя, но и нишките, които ни свързват в общност.

Тазгодишното 14-о издание на фестивала „Младите в театъра“ в Ловеч започна на 7 октомври и ще продължи до 13 октомври. Целта му е да открои и подкрепи младите творци в театралното изкуство – режисьори, сценографи, композитори, костюмографи и други професионалисти, които изграждат новия облик на българската сцена. В рамките на програмата се представят подбрани постановки, които отразяват тенденциите и търсенията в съвременния театър.

Като част от съпътстващата програма на форума беше открита изложба, посветена на 100-годишнината от рождението на Георги Парцалев. В нея са представени снимки, отзиви, рецензии и интервюта от архивите на Съюза на артистите в България, Сатиричния театър „Алеко Константинов“, Държавна агенция „Архиви“ и НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“.