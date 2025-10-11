Благотворителната кръводарителска кампания "Усмихни сърце" се организира за шести път в Многопрофилната болница за активно лечение - Пазарджик

Благотворителната кръводарителска кампания "Усмихни сърце" се организира за шести път в Отделението по трансфузионна хематология на Многопрофилната болница за активно лечение - Пазарджик (МБАЛ), съобщават на официалната си страница от лечебното заведение.

Инициативата е в памет на Георги Арнаудов и Ангел Здравков- млади мъже от Пазарджик, чийто живот е прекъснат твърде рано.

В първия ден в акцията се включват шестима доброволци, като някои от даряват за пореден път. "Усмихни сърце" ще продължи до 8 ноември. Миналата година в дните на кампанията близо 60 човека дадоха безвъзмездно кръв.

От областната болница съобщават още, че за първите девет месеца на годината през Отделението за трансфузионна хематология са преминали 4002 кръводарители, което е с 57 повече от същия период на миналата. От тях 3191 са мъже и 811 жени. За първи път са кръв са дарили 660 човека.

Лечебното заведение благодари на организаторите на кампанията, че са превърнали инициативата си в традиция.



