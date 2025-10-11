Международният литературен фестивал "Думи, които блестят" бе открит в Петрич

В Петрич беше открито първото издание на Международния литературен фестивал "Думи, които блестят". В него се включват над 40 писатели от седем държави. Най-много са творците от Република Северна Македония, а сред очакваните участници са още автори от Молдова, Сърбия, Черна гора, Румъния, Гърция и България.

За организирането на събитието е създаден инициативен комитет, в който членуват писателите Лилия Юрукова, Стоян Милев и Антонина Радева. За БТА Антонина Радева разказа, че по време на събитието има специално обособен щанд за продажба на книгите на всеки от участниците във фестивала. "Всеки автор е донесъл свои творби, за да запознае останалите с тях. Така можем да се докоснем до чуждоезикова литература и да се запознаем с творчеството на нашите гости по-отблизо", смята Радева. Тя добави, че всеки от участниците, който прочете на сцената на фестивала своя творба, ще получи сертификат, благодарствена грамота, както и други символични награди, свързани с историята на Петрич.

Милица Паулус ще бъде отличена с плакет заради заслугите й в организирането и провеждането на Международния фестивал. Писателката е родом от Република Северна Македония, но живее, работи и твори в Германия. Фестивалът събира утвърдени и млади автори, издатели, преводачи и почитатели на словото. В програмата са включени премиери на книги, срещи с автори, литературни четения и дискусии. Началото на проявата беше поставено с музикална и танцова програма, представена от местни школи. Специален гост на фестивала е почетният гражданин на Петрич Володя Стоянов. Той сподели, че ще представи свои авторски песни, за да зарадва душите на писателите. Димитър Яков и Лъчезар Янакиев от сдружение "Русалии Петрич" се включиха в проявата с пресъздаване на традиционните за петричкия край носии и традиции.

В програмата ще участват и изпълнители от вокално студио „Сгушена звездица“ с ръководител Таня Точева. Всички песни ще бъдат по текстове на петричката поетеса Катерина Кирянова и музика на композитора Светослав Лобошки.