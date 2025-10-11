Заводът „Кроношпан България“ е подал искане за актуализация на комплексното разрешително за дейността си. Това се казва в позиция на предприятието, относно състоял се днес протест срещу дейността му във Велико Търново.

В позицията се посочва, че „Кроношпан България“ е компания, която винаги е работила в съответствие с действащите екологични и здравни норми. Производството на дружеството е под постоянен контрол и спазва всички изисквания на националното и европейското законодателство.

Компанията вече е подала искане за актуализация на комплексното разрешително. При провеждания мониторинг, както от страна на оператора, така и от страна на контролния орган, се наблюдава съответствие на нормите за допустими емисии с екологичното законодателство, по данни на директора на Регионалната инспекция по околна среда и води във Велико Търново, посочват от предприятието. Оттам уверяват, че са инвестирали значителни средства в екологични технологии и съвременни филтърни системи, като предстоят и нови инвестиции с цел още по-високи стандарти за опазване на околната среда.

От екипа на предприятието поясняват, че често наблюдаваният „пушек“ над завода представлява водна пара от сушенето на дървесина, която, според техните уверения е напълно безвредна. Експертните оценки и проведените замервания показват, че няма риск за здравето на хората и околната среда, допълват от дружеството.

В позицията се посочва, че „Кроношпан България“ уважава правото на всеки гражданин да изрази своето мнение чрез протест и ще продължи да търси диалог както с институциите, така и с местната общност. „Нашето желание е да съжителстваме добре с жителите на Велико Търново и региона, като развиваме устойчиво производство и създаваме работни места при пълна отговорност към здравето на хората и природата“, се казва в текста разпратен до медиите. Няма да позволим името на компанията да бъде използвано за политически цели, се посочва още в становището.