Подробно търсене

Жена беше евакуирана с хеликоптер от Триумфалната арка в Париж по време на зрелищна операция

Габриела Големанска
Жена беше евакуирана с хеликоптер от Триумфалната арка в Париж по време на зрелищна операция
Жена беше евакуирана с хеликоптер от Триумфалната арка в Париж по време на зрелищна операция
Снимка: AP Photo/Aurelien Morissard
Париж,  
11.10.2025 15:25
 (БТА)

Парижки пожарникари евакуираха с хеликоптер жена, която е пострадала на върха на Триумфалната арка в Париж, предаде Бе Еф Ем Те Ве.

Операцията е била извършена вчера вечерта. Жената паднала, докато се намирала във вътрешността на монумента и било невъзможно да бъде изведена оттам по стълбите. Така се наложила зрелищна операция по евакуация с хеликоптер, който се приближил до Триумфалната арка.

Повече подробности не се съобщават за инцидента, при който е пострадала жената. Става ясно само, че тя е била на около 70 години.

 

/ГГ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:56 на 11.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация