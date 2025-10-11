Жена беше евакуирана с хеликоптер от Триумфалната арка в Париж по време на зрелищна операция

site.btaЖена беше евакуирана с хеликоптер от Триумфалната арка в Париж по време на зрелищна операция
Парижки пожарникари евакуираха с хеликоптер жена, която е пострадала на върха на Триумфалната арка в Париж, предаде Бе Еф Ем Те Ве.
Операцията е била извършена вчера вечерта. Жената паднала, докато се намирала във вътрешността на монумента и било невъзможно да бъде изведена оттам по стълбите. Така се наложила зрелищна операция по евакуация с хеликоптер, който се приближил до Триумфалната арка.
Повече подробности не се съобщават за инцидента, при който е пострадала жената. Става ясно само, че тя е била на около 70 години.
