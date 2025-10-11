В Стамболово се организират безплатни прегледи за превенция от бъбречни заболявания

В Стамболово на 19 октомври се организират безплатни прегледи за превенция от бъбречни заболявания, съобщиха от местната администрация. Инициативата е част от кампанията на „Асоциация на пациентите с бъбречни заболявания и приятели“ (АПБЗП).

Целта на тези прегледи, които ще бъдат извършени от лекар нефролог и медицинска сестра, е ранното откриване и превенция на бъбречни заболявания. Изследването ще бъде проведено чрез метода „кръв от пръста“ на минимум 30 пълнолетни лица от общината. Тези от тях, които покажат симптоми на проблеми с бъбреците, ще бъдат насочвани към специалист нефролог за проследяване и евентуално лечение.

По време на посещението в Стамболово с екипа ще има и спортен специалист, който ще обясни на гражданите ползите от спорта, здравословния начин на живот и здравословното хранене.

БТА припомня, че кампанията на АПБЗП в най-отдалечени места в районите на Северна и Северозападна България, Източни Родопи и Сакар, за пръв път бе презентирана на пресконференция в Националния пресклуб на БТА в Хасково на 19 март тази година.